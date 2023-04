Leuchtende Rosen zur Jubelkonfirmation

Einhausen. Für 14 Mitglieder der evangelischen Gemeinde Einhausen stand am vergangenen Palmsonntag ein ganz besonderer Gottesdienst an. Sie feierten unter anderem die Jubiläen Gnaden-Konfirmation (70 Jahre nach der Konfirmation), Eiserne-Konfirmation (65 Jahre) und Diamantene Konfirmation (60 Jahre). Pfarrerin Beatrice Northe (r.) hielt in der Evangelischen Kirche den Gottesdienst mit Abendmahl und Fürbitten. Überreicht wurden zu dem besonderen Anlass Jubiläumsurkunden und gelb-rot leuchtende Rosen. tz/Bild: Ernst Lotz

