„Dies ist ein besonderer Abend“, erklärte Pfarrer Klaus Rein den Besuchern des Gottesdienstes am Samstagabend in St. Michael. Er wies auf den Beginn des neuen Kirchenjahres hin. Die Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten sei nicht die Zeit der Geschenke, sondern darauf, Jesus in die Herzen aufzunehmen.

Musikalisch begleitet wurde der Vorabend des ersten Adventssonntags von einem Konzert

...