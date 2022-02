Kupfer im Wert von mehreren Tausend Euro in Einhausen gestohlen

Einhausen. Für den Diebstahl von über 100 Meter Kupferkabel haben Kriminelle, Elemente einer Einzäunung eines Baustellengeländes in der Verlängerung der Bibliser Straße in der Feldgemarkung Einhausen versetzt. Durch den Diebstahl ist der Baufirma ein Schaden von mindestens 10 000 Euro entstanden. Die Tat wurde am Mittwochmorgen (2. Februar) entdeckt. Sie kann jedoch bis zum letzten Donnerstag (27. Januar) zurückliegen. Für den Abtransport dürften die Täter nach erster Spurenauswertung einen Anhänger genutzt haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 06251 / 8468-0 zu melden.