Einhausen. Die Konfirmanden der Evangelischen Kirchengemeinde Einhausen feiern ihre Konfirmation am Sonntag, 15. Mai, in der Evangelischen Kirche in Schwanheim (Rohrheimer Straße 34). Der Gottesdienst wird von Dekan Arno Kreh und der Jugendreferentin Ulrike Schwahn geleitet und beginnt um 10.15 Uhr. An diesem Sonntag findet in der Evangelischen Kirche Einhausen kein Gottesdienst statt. red

