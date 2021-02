Einhausen. Oberflächlich betrachtet hat Hanna Blumenschein einen rasanten politischen Aufstieg hinter sich: Erst seit Oktober 2020 ist sie Mitglied der Grünen. Noch im gleichen Monat wurde sie neue Fraktionsvorsitzende ihrer Partei in der Einhäuser Gemeindevertretung. Und Anfang Dezember ist sie Spitzenkandidatin für die Kommunalwahlen am 14. März.

Doch ein genauerer Blick offenbart ein längeres politisches Engagement – und eine frühe familiäre Prägung noch dazu. 2018 wurde Hanna Blumenschein neues Mitglied der Grünen-Fraktion in der Gemeindevertretung. Damals rückte sie für Darius Benzin nach, der aus dem Ort weggezogen war. Bereits 2016 stand sie auf Listenplatz acht. Damals erreichten die Grünen 18 Prozent der Stimmen und sechs von 31 Sitzen. „Da ist noch Luft nach oben“, so die Spitzenkandidatin, die mit dem aktuellen Listenplatz vier mehr als nur politisch verwandt ist: Ihr Vater Michael Reeg ist für die Einhäuser Grünen seit über 25 Jahren aktiv, gilt als Urgestein und bildet mit der Tochter gegenwärtig die Fraktionsspitze in der Weschnitzgemeinde.

Hanna Blumenschein ist die Spitzenkandidatin der Einhäuser Grünen bei der Kommunalwahl. © Die GrüneN

„Wir müssen zentrale politische Entscheidungen künftig wieder kontroverser diskutieren, um bestmögliche Ergebnisse erzielen zu können“, betont die 35-Jährige. Eine lebendige Demokratie basiere auf verschiedenen Perspektiven, die bei jedem Entscheidungsprozess berücksichtigt werden sollten, so die studierte Pädagogin und Politikwissenschaftlerin, die beim Jugendamt in Worms arbeitet.

Mehr konstruktiver Streit

In der Gemeindevertretung sei ihr immer wieder aufgefallen, dass es an der nötigen Kompromissbereitschaft mangele. „Aber genau darauf kommt es an. Wenn wir uns nur mit einem inhaltlichen Konsens zufrieden geben, dann brauchen wir auch keine verschiedenen Fraktionen mehr.“ Der politische Kompromiss sei leider aus der Mode geraten. Doch ein ständiger Kuhhandel schade einer vitalen Parteikultur, so die Fraktionschefin, die sich im Parlament mehr konstruktiven Streit wünscht.

Und das nicht nur bei sozialen und familienpolitischen Themen, die ihr besonders am Herzen liegen, auf die sie sich aber nicht reduziert sehen will. Dennoch hofft Hanna Blumenschein, dass die politische Bühne, auch im kleinen Einhausen, in den nächsten Jahren weiblicher wird. „Da schlummern Kompetenzen, die dringend gebraucht werden.“ Auch in der Gemeindevertretung. Zwar habe sie mit dem Begriff der „Quotenfrau“ kein Problem, doch gehe es hier nicht nur eine paritätische Balance der Geschlechter (das Frauenstatut ist ein grünes Grundgesetz). Die Spitzenkandidatin erwartet von Frauen in Gremien nicht nur räumliche Anwesenheit, sondern verbale Präsenz und inhaltliches Einmischen. „Es braucht mehr Redebeiträge von Frauen. Mehr Sichtbarkeit.“

Sie selbst habe Kommunalpolitik nicht erst im Sitzungssaal, sondern bereits am familiären Küchentisch hautnah miterlebt. „Es gab regelrechte Kämpfe zum Thema Mülltrennung“, erinnert sie sich an ihre formativen Jahre. Umweltschutz und Sozialpolitik hatten sie früh interessiert. Auf ihren Heimatort heruntergebrochen heißt das: reduzierter Flächenverbrauch (die entsprechende Resolution ist überparteilicher Konsens) und Nachverdichtung statt Neubau sowie ein besonderes Augenmerk auf sozialen Wohnungsbau und familienfreundliche Strukturen. „Es bringt nichts, wenn wir die Weschnitz begrünen und gleich nebenan alles zubetonieren.“ Auch ein Verbot von Stein- und Kiesgärten wurde von den Grünen bereits in die politische Beratung eingespeist. Der entsprechende Antrag war aber wegen der Corona-Krise zunächst vertagt und dann in den Bau-, Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschuss verwiesen worden. „Das Thema befindet sich noch in der Warteschleife.“

Blick auf das große Ganze

Hanna Blumenschein betont: Statt einzelner punktueller Alibimaßnahmen brauche es einen wachen Blick auf das große Ganze mit den entsprechenden Konsequenzen. Auch dafür sei politische Vielfalt maßgeblich. Eine Renaturierung der Weschnitz hätte es seinerzeit mit einer Mehrheitsregierung kaum gegeben, ist sie überzeugt.

In einer wachsenden Gemeinde mit vielen jungen Familien erfordere es zudem mehr Offenheit bei der Entwicklung von modernen Betreuungsformen. Dabei dürfe man nicht nur um Öffnungszeiten streiten, sondern müsse verstärkt auf die konzeptuelle Qualität der Angebote achten. Ein politisches Kleinklein um Fußnoten sei ihre Sache nicht, so Hanna Blumenschein. Als Spitzenkandidatin will sie nach den Wahlen mehr Elan und klare Kante in die Gemeindevertretung bringen.

Dass der Weg dorthin ausschließlich über digitale Formate führen wird, macht ihr keine Sorgen: „Die Grünen haben eine ziemlich online-affine Wählerschaft.“ Ein Corona-Wahlkampf über soziale Medien und das Internet koste die Partei wahrscheinlich keine Stimmen. Die Fraktionsvorsitzende geht davon aus, dass die Einhäuser Grünen noch einmal deutlich zulegen können. Auch die bundesweiten Umfragewerte sind weiterhin gut. Diesen Trend könne man sicher nutzen, wenngleich es am 14. März eher um Köpfe als um politische Farben gehe. Auch in dieser Hinsicht bleibt die Nummer eins entspannt.