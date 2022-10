Bei einer dunklen, aber gemütlichen Atmosphäre warteten die Zuschauer am Sonntagabend auf Karin Berkenkopf alias Frieda Braun, die ihr Kursprogramm zu „Rolle vorwärts“ im Namen des Theater Sapperlots in Einhausen präsentierte. Die Bühne der Mehrzweckhalle erstrahlte an diesem Abend in rot und gelb.

Hans Peter Frohnmaier, Inhaber des Theater Sapperlots, kündigte an diesem Abend das

...