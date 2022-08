Im April hatten die beiden Einhäuserinnen Vanessa Kreitner und Susanne Boor die Lockerungen der Corona-Beschränkungen genutzt, um erstmals wieder seit Beginn der Pandemie in Einhausen einen großen Kindersachen-Basar in der Mehrzweckhalle zu veranstalten. Das kam bei Eltern so gut an, dass die Aktion nicht einmal ein halbes Jahr später wiederholt wird.

Am 4. September werden in

...