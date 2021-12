Keine Verbotszonen für Böller in Einhausen

Einhausen. In Einhausen ist Böllern zum Jahreswechsel grundsätzlich überall erlaubt. Die Gemeinde hat nach Angaben von Helmut Glanzner keine Verbotsbereiche im Ort ausgewiesen. Die hessische Regelung besagt mit Blick auf die Corona-Pandemie, dass an publikumsträchtigen öffentlichen Orten, die allerdings von den örtlich zuständigen Behörden bestimmt werden müssen, weder Raketen, noch Kracher oder Feuerwerksbatterien gezündet werden dürfen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Feuerwerk-Verkauf nicht erlaubt

Der Verkauf von Feuerwerk ist bekanntlich in diesem Jahr deutschlandweit verboten. Möglich ist jedoch, dass der eine oder andere Bürger noch Knallkörper aus vergangenen Jahren gelagert hat.

Größere Menschenansammlungen in der Silvesternacht in der Einhäuser Ortsmitte wie in früheren Zeiten habe es ohnehin schon länger nicht mehr gegeben, sagt Glanzner. Der Bürgermeister setzt auf das Verantwortungsbewusstsein der Bürger. Man müsse den Menschen zugestehen, dass sie im erlaubten kleinen Rahmen auf den Jahreswechsel anstoßen.

Das Ordnungsamt hat frei

Zusammen feiern dürfen laut einem Beschluss von Bund und Ländern maximal zehn Menschen. Kinder im Alter unter 15 Jahren werden nicht mitgezählt. Wenn eine ungeimpfte Person teilnimmt, gelten noch schärfere Regeln. Ungeimpfte sind bei Treffen auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes beschränkt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zumindest von Seiten der Gemeinde aus werde man zum Jahreswechsel jedoch keine entsprechenden Kontrollen durchführen. „Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben an Silvester und Neujahr frei“, sagt der Bürgermeister.

Doch natürlich ist davon auszugehen, dass die Polizei heute Nacht auch in Einhausen Streife fährt und nach dem Rechten sieht. kel