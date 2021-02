Einhausen. Der Weltgebetstag wird seit Jahren in Einhausen abwechselnd von den Frauen der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde ausgerichtet. In diesem Jahr haben die Initiatorinnen allerdings gemeinsam beschlossen, den Gottesdienst nicht wie geplant am kommenden Freitag, 5. März, zu feiern.

Erhofft: Gottesdienst mit Gesang

„Vielmehr hegen wir alle die Hoffnung, dass bis zum Sommer die Möglichkeit besteht, gemeinsam eine Informationsveranstaltung über das Weltgebetstagsland Vanuatu durchzuführen“, heißt es in einer Presseankündigung.

Vielleicht sei es dann auch möglich – eventuell im Freien – wieder einen Gottesdienst mit Gesang zu feiern, schreiben die Initiatoren der Kirchengemeinde. red