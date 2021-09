Katholiken bieten Einkäufe und Fußballspiele an

Einhausen. Mit einem ganztägigen Workshop haben 16 Jugendliche in der Pfarrei St. Michael Einhausen den Einstieg in den Firmkurs begonnen. Das Firmteam mit Christine Ernst, Ute Christine Gude, Miriam Klos, Pfarrer Klaus Rein und Tobias Rudig starteten im Pfarrzentrum unterstützt von Kathrin und Susanna von der Offensive Junger Christen (OJC) im Odenwald.

Dort bietet die OJC ein Erfahrungsfeld an, das von vielen Konfi-, Firm-, Ministrantengruppen und anderen gerne besucht wird. Im Pfarrzentrum konnten die beiden Damen aus dem Odenwald spielerisch wichtige Eckpunkte des christlichen Glaubens näher bringen. Die Firmanden bringen sich durch gezielte Praktika in die Pfarrei ein.

So hat sich eine Gruppe einen Einkaufsservice überlegt für Menschen, die Hilfe brauchen. Ein Anruf im Pfarrbüro unter der Rufnummer 06251/96440 genügt, um die Verbindung zu den Jugendlichen herzustellen, die dann das Einkaufen übernehmen. Dieser Service der jungen Menschen ist kostenfrei, so Pfarrer Rein.

Eine weitere Gruppe von drei Jugendlichen macht ein „Fußballangebot“. Sie sind Fußballer aus Leidenschaft und wollen diese Freude gerne mit Kindern und Jugendlichen teilen. Darum können Familien mit Kindern die drei mit allem Nötigen zu sich in den heimischen Garten einladen. Dann wird nicht nur gespielt, sondern manches an guten Hinweisen und Tricks transportiert. Und steht kein Garten zur Verfügung, wissen die drei Fußballer schon, wo das Spiel laufen kann. Auch hier genügt ein Telefonanruf unter der Rufnummer 96440 im Pfarrbüro und der Ball kommt ins Laufen.

Mit einem von der kleinen Combo und Gesangsgruppe mitgestalteten Gottesdienst am Samstag wurden die Firmanden auf den Weg gesendet. Am Sonntag, 21. November, um 16 Uhr wird Domkapitular Dr. Peter Hilger das Firmsakrament in der Sonntagsmesse spenden, so Rein. Der Pfarrer erinnert auch daran, dass der Sonntags-Gottesdienst aus St. Michael nicht immer, aber oft um 10 Uhr auch als Livestream im Internet mitzuerleben ist. red