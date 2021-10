Jugend kann bei zwei Workshops Ideen einbringen

Einhausen. Gibt es genügend Treffpunkte und Angebote für Jugendliche in Einhausen? Wie sieht die Anbindung durch den ÖPNV aus? Wie gut hat die Gemeinde Einhausen ihre Jugendlichen im Blick und wo gibt es Verbesserungspotential? Mit diesen und weiteren Fragen sollen sich die Einhäuser Jugendlichen bei zwei Workshops beschäftigen.

Der Austausch ist nach Altersgruppen gestaffelt und findet im Bürgerhaus statt. Am morgigen Samstag, 30. Oktober, sind zunächst die 16- bis 21-Jährigen eingeladen; eine Woche darauf, am 6. November, findet das Treffen mit den 13- bis 15-Jährigen statt. Beginn ist jeweils um 14 Uhr im Bürgerhaus, das Ende der Veranstaltung ist gegen 17 Uhr geplant.

Wer an dem für sein Alter vorgesehenen Termin keine Zeit hat, sich aber gerne am anderen Termin beteiligen würde, kann sich per Mail einbringen. Die Organisatoren finden dann gegebenenfalls individuelle Lösungen.

Eingeladen werden die Jugendlichen von drei Mitgliedern der Gemeindevertretung. Michelle Glanzner (CDU), Lea May (Bündnis 90/Die Grünen) und Mika Hoffmann (SPD) waren als jüngste Kommunalpolitiker nach der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss am 24. Juni damit beauftragt worden, neue Möglichkeiten zu prüfen, wie man die junge Generation besser in die politische Willensbildung einbinden kann. Diesen Auftrag möchten sie nun gerne im Austausch mit möglichst vielen Betroffenen erfüllen, heißt es in der Ankündigung zu den Workshops.

„Wir möchten Einhausen jugendfreundlicher machen“, erläutert Lea May das Vorhaben. „Dazu suchen wir jetzt gemeinsam nach den besten Ideen“. Die Workshops sollen dabei der erste Schritt sein. „Klar ist aber, dass es am Ende auch konkrete Ergebnisse geben soll. Wir möchten uns nicht einfach mit uns selbst beschäftigen und die Umsetzung hinten an stellen“, erklärt Mika Hoffmann. Und Michelle Glanzner ergänzt: „Ich gehe davon aus, dass wir wirklich etwas bewegen können. Dass wir dabei parteiübergreifend vorgehen, zeigt, dass eine jugendfreundliche Gemeinde im Interesse aller Parteien liegt.“

Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, wird gebeten, sich per Mail an jugendworkshop@einhausen.de mit Name, Anschrift, Mailadresse und unter Angabe des Impf- oder Genesenenstatus anzumelden. Die Workshops finden unter 3G-Bedingungen statt. Als Testnachweis gilt dabei auch das Corona-Testheft aus der Schule. Entsprechende Briefe sind den Einhäuser Jugendlichen in den vergangenen Tagen auch zugegangen. red