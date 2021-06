Infostand zum „Pride Month“

Einhausen. Im Rahmen des „Pride Month“ werden die Einhäuser Grünen am kommenden Samstag, 26. Juni, von 14 bis 17 Uhr einen Stand am Rathaus aufbauen. Informiert werden soll in diesem Rahmen über die weltweite Situation von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transgendern, Intersexuellen, Asexuellen und anderen nicht-binären Menschen.

„Der Pride Month erinnert an die Razzien im New Yorker Stadtteil Greenwich, die in den 1960er Jahren immer wieder stattfanden, um Lesben, Schwule, Transgender und andere Minderheiten zu diffamieren“, heißt es in der Ankündigung zu der Aktion. Am Abend des 28. Juni 1969 kam es in einer Bar, dem „Stone Wall Inn“ in der Christopher Street, zu Durchsuchungen insbesondere von Dragqueens, transsexuellen Latinas und anderen ethnischen Minderheiten. Diese begannen sich zu wehren. Es folgten tagelang Demonstrationen und Straßenschlachten.

Der Jahrestag wird seit über 50 Jahren im Rahmen von Straßendemonstrationen begangen und soll an die gewalttätigen Auseinandersetzungen mit den Ordnungskräften erinnern. In Deutschland werden diese Gay-Pride-Demonstrationen auch „Christopher-Street-Days“ genannt. Angekündigt hat sich zu dem Termin in Einhausen auch der Grünen-Kandidat für die Bundestagswahl Moritz Müller. red