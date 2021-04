In Shoreview dürfen Restaurants öffnen

Shoreview/Einhausen. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie mache Einhausens Partnerstadt Shoreview einige Fortschritte, berichtet Bill Kiehnbaum (Bild: Sesca) aus der Kommune im US-Bundesstaat Minnesota. „Es gab einen Rückgang bei der Belegung in den Krankenhäusern und die Positivrate ist auf etwa 7,3 Prozent gefallen“, erläutert der Präsident des dortigen Partnerschaftsvereins SESCA (Shoreview Einhausen Sister City Association). Ein Problem seien jedoch die Mutationen, etwa die brasilianische Variante.

Mit großen Eifer werden demnach in Minnesota die Impfungen angegangen. Gespräche in seinem Umfeld hätten gezeigt, dass viele Menschen über 60 Jahre bereits vollständig geimpft sind, schreibt Kiehnbaum auf Nachfrage in einer E-Mail an diese Zeitung. Alle Personen ab 16 Jahre seien nun impfberechtigt. „Das heißt also, das sogar High-School-Students Spritzen bekommen“, führt er vor Augen.

Genaue Zahlen kennt Sandy Martin (Bild: McMahon), Bürgermeisterin der 26 000-Einwohner-Stadt: 56 Prozent der Einwohner über 16 Jahre in Ramsey County – dem Bezirk, in dem Shoreview liegt – hätten schon eine Dosis bekommen, 38 Prozent schon beide Dosen, teilte sie mit. Nach ihren Informationen seien auch 85 Prozent aller Senioren in Pflegeeinrichtungen geimpft. Und es geht schnell voran. Auf der Internetseite von Ramsey County heißt es, 3500 Dosen sollten diese Woche verimpft werden. Der Bezirk hat etwas über 500 000 Einwohner.

In Shoreview selbst gebe es zwar keine Impfeinrichtungen, fährt die Rathauschefin fort. Allerdings seien es insgesamt 57 im Umkreis von zehn Meilen. „Ich würde sagen, dass die meisten Menschen sehr bemüht sind, Impftermine zu bekommen“, ist ihr Eindruck. Martin selbst hat ihre Impfung im Februar bekommen. „Das hat mir mehr Freiheit und Sicherheit gegeben, so dass ich jetzt meine Familie wiedersehen kann, nach mehr als einem Jahr“, freut sie sich.

Die Impfungen würden oft in großen Einrichtungen, verabreicht, etwa in Turnhallen, oder auch in einer Walmart-Filiale oder einem Einkaufszentrum, ergänzt Bill Kiehnbaum. Der Bundesstaat Minnesota habe eine spezielle Internetseite zur Terminvereinbarung eingerichtet. Es gebe auch Kampagnen wie „Stay Safe Minnesota“ und „Roll Up Your Sleeve Minnesota“ – „Bleib sicher, Minnesota“ und „Roll deinen Ärmel hoch, Minnesota“.

Kiehnbaum berichtet von neuen Wegen, die der Bundesstaat geht, um die Impfungen voranzutreiben. Um Menschen die Impftermine zu erleichtern, würden demnächst Stadtbusse zu mobilen Impfzentren umfunktioniert. Sie würden mit medizinischem Personal ausgestattet und böten 150 Impfungen pro Tag an. „Sie werden in Bereiche um die beiden Twin Cities – Saint Paul und Minneapolis – fahren und zu Gegenden, die medizinisch unterversorgt sind“, erläutert der Präsident des Partnerschaftsvereins.

Ausreichend Impfstoff vorhanden

Die Versorgung mit dem Impfstoff sei gut und werde bald die Nachfrage übersteigen. Im gesamten Bundesstaat hätten bereits 2,3 Millionen Menschen eine Erstimpfung bekommen, das entspreche 41 Prozent der Bevölkerung. Gesundheitsbeamte hofften, bis zu 80 Prozent zu impfen. „Ich denke aber, das wird eine Herausforderung“, schränkt Kiehnbaum ein. Es gebe viele Impfgegner – sogenannte „Anti-Vaxxers – und Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht geimpft werden möchten.

Der Fortschritt bei den Impfungen bringt Lockerungen mit sich. „Die meisten Geschäfte sind offen“, fährt Kiehnbaum fort – es herrsche aber Maskenpflicht. Auch Bars und Restaurants dürften wieder öffnen, allerdings werde die Kapazität auf 75 Prozent reduziert. „Unser Gemeindezentrum, Schwimmbad und Indoor-Spielplatz und das Fitnesscenter sind geöffnet“, sagt Bürgermeisterin Martin. Auch dort sei der Zugang begrenzt und es herrsche Maskenpflicht, außer im Schwimmbad.

„Wir entdecken die Bedeutung von Aktivitäten im Freien. Die Menschen haben Wanderwege, Parks und Parks den ganzen Winter über genossen“, erzählt sie. Im vergangenen Frühjahr sein ein neuer Skatepark angelegt worden. Auch ihn hätten die jungen Leute selbst in der kalten Jahreszeit genutzt – und ihn sogar freigeschaufelt, wenn es geschneit hatte.

„Es gibt so viele Menschen die auf so viele verschiedene Arten gelitten haben. Aber es fühlt sich so an, als kämen wir voran und eine gewisse Normalität kehre zu zurück“, zeigt sie sich optimistisch. „Ich wünsche mir, dass die ganze Welt Zugang so schnell wie möglich Zugang zu den Impfstoffen bekommt, denn ich denke, dass dies der Weg ist, auf dem wir am schnellsten zur Normalität zurückkehren können“, betont die Bürgermeisterin von Shoreview.