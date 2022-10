In Lorsch Schmuck und Bargeld erbeutet

Lorsch. Einbrecher verschafften sich am Freitagabend, 7. Oktober, zwischen 18.45 und 21.15 Uhr über eine Balkontür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Lorscher Krankorstraße und durchsuchten dort sämtliche Räume. Sie fanden Bargeld, Münzen sowie Schmuck und flüchteten damit unerkannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Beute werden vom Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegengenommen. red

