In Einhausen wurden bereits 2755 Wahlscheine ausgestellt

Einhausen. 5010 Einhäuser können bei der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, ihre Stimme abgeben. Wie im Rathaus erwartet, nutzen auch diesmal wieder zahlreiche Wahlberechtigte die Möglichkeit, ihre Kreuzchen bereits im Vorfeld Zuhause zu machen. Knapp 2800 Wahlberechtigte hatten bis Mitte der Wochen Briefwahlunterlagen beantragt. Bis gestern wurden 2755 Wahlscheine ausgestellt. Noch am heutigen Freitag, 24. September, um 18 Uhr ist eine persönliche Beantragung von Briefwahlunterlagen beim Wahlamt im Rathaus möglich. Wer nach 12 Uhr vorbeikommen möchte, sollte sich jedoch im Vorfeld telefonisch unter 06251/9602200 anmelden, bittet Wahlleiter Andreas Derst. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen können bis zum Wahltag um 18 Uhr in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden. Um die in den vergangenen Jahren immer stärker wachsende Menge an Briefwahlstimmen zeitnah auszählen zu können, gibt es in Einhausen erstmals drei Briefwahlbezirke. Insgesamt 15 Wahlhelfer werden dafür abgestellt. Bei der Kommunalwahl am 14. März hatten 2377 Einhäuser ihre Stimmen per Briefwahl eingereicht, mehr als doppelt so viele wie 2016.

Einhäuser, die ihre Kreuzchen am Sonntag lieber direkt in der Wahlkabine setzen möchte, können dazu von 8 bis 18 Uhr die Mehrzweckhalle aufsuchen. Dort sind die Wahllokale aller sechs Wahlbezirke zentral zu finden. Aufgrund der Pandemie-Vorgaben sei der Aufwand für die Organisation und Vorbereitung auch diesmal höher als in normalen Zeiten, sagt Andreas Derst auf Nachfrage dieser Zeitung. Allerdings habe man bei den Planungen auf die bei der Kommunalwahl gewonnenen Erfahrungen zurückgreifen können.

So wird es auch diesmal getrennte Eingänge und Ausgänge geben. In die Halle gelangen Wähler über den Haupteingang. Hinaus geht es über die rückwärtigen Türen zum hinteren Schulhof. In der Halle selbst sollen die Bürger auf möglichst kurzen Wegstrecken von den Wahlurnen zu den Ausgängen und dann ins Freie gelangen.

Grundsätzlich herrscht in den Wahllokalen Maskenpflicht. Die Gemeinde bittet die Wähler, einen eigenen Stift zum Urnengang mitzunehmen.

Für die Abwicklung der Wahl und die Auszählung der Stimmen werden in den sechs Wahlbezirken 48 Wahlhelfer im Einsatz sein.

Mit einem vorläufigen Endergebnis für Einhausen rechnet Wahlleiter Andreas Derst noch am Sonntagabend. Im Gegensatz zur Kommunalwahl, bei der die Bürger über den Landrat, den Kreistag und die Gemeindevertretung abstimmen und zudem Kreuzchen bei einzelnen Kandidaten setzen konnten, werden die Stimmzettel die Bundestagswahl mit Erst- und Zweitstimmen relativ schnell auszuzählen sein.

Auf eine Präsentation der Ergebnisse im Rathaus wird aus Infektionsschutzgründen verzichtet. kel