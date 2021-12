Angesichts der aktuellen Inflationsrate steigen die Preise für Gas, Benzin, Lebensmittel und Vieles mehr. Zumindest mit Blick auf die kommunalen Abgaben können die Einhäuser aber etwas entspannter auf das kommende Jahr blicken. 2022 sollen die Steuern und Gebühren in der Weschnitzgemeinde nicht steigen. So sieht es zumindest der von Bürgermeister Helmut Glanzner am Dienstagabend eingebrachte

...