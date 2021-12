In Einhausen soll es Blühwiesensamen kostenlos in kleinen Tütchen geben

Einhausen. Im kommenden Frühjahr soll Einhausen noch mehr aufblühen. Um die Anlage von Blühwiesen weiter zu fördern, will die Gemeinde Saatgut in kleinen Papiertütchen für interessierte Bürger leicht zugänglich und öffentlich bereitstellen. Das hat jetzt die Gemeindevertretung bei ihrer letzten Sitzung des Jahres einstimmig beschlossen. Anlass war ein Antrag der Grünen gewesen, das Saatgut über speziell für diesen Zweck umgerüstete Kaugummiautomaten auszugeben. Dass dabei jedoch Kunststoff-Mehrwegkapseln zum Einsatz kommen, kam bei der Beratung im Ausschuss nicht gut an.

Jetzt ist geplant, die Saatguttütchen in mobilen Holzkistchen an verschiedenen Orten auch außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses kostenlos zur Verfügung zu stellen. kel