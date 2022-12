Einhausen. Einbrecher sind am Donnerstag (15.), zwischen 12.45 und 19.10 Uhr, durch die Terrassentür eines Einfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße in Einhausen eingebrochen.

Anschließend durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, wie die Polizei berichtet. Was genau gestohlen wurde, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen..