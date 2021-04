In diesem Jahr gibt’s keinen Maibaum

Einhausen. Die Einhäuser Feuerwehr wird in diesem Jahr auf dem Platz vor dem Stützpunkt keinen Maibaum aufstellen. Das teilte jetzt Gemeindebrandinspektor Christoph Röll auf Anfrage dieser Zeitung mit. Da die Einsatzkräfte aus Infektionsschutzgründen nur strikt getrennt voneinander in abgegrenzten Gruppen zusammenkommen dürfen, sei jede Aktion schwierig zu organisieren, erläuterte Röll. Dass das beliebte Feuerwehrfest am 1. Mai auch in diesem Jahr nicht wird stattfinden können, stand ohnehin schon seit geraumer Zeit fest. kel

