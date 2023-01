Schon drei Tage nach der Eröffnung am vergangenen Dienstag stapelten sich gestern im Ladengeschäft im Dreispitzhaus an der Ecke Hauptstraße/Ludwig-Jahn-Straße die Pakete. Drei Wochen nach der Schließung der Postagentur im Geschenkehaus Rau zu Weihnachten öffnete dort ein neuer Standort, in der die Einhäuser ab sofort alle Serviceleistungen rund um Briefe, Päckchen, Pakete und Postfächer

...