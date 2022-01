Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Pandemie - Bereits seit Dezember darf auch in Apotheken geimpft werden / Frank Deselaers aus Einhausen will nur im Notfall aktiv werden / Elvira Wendt will ein Angebot im Februar in Lorsch starten Impfende Apotheker sind erst einmal die Ausnahme

Zum Piks in die Apotheke: Seit dem 11. Januar dürfen auch Apotheker Corona-Schutzimpfungen anbieten.