Impfaktion in Einhausen war gut besucht

Einhausen. Am Samstagvormittag machte der Impfbus des Kreises Bergstraße in Einhausen Station. Im Rahmen der Impftour wurde vor der Mehrzweckhalle dreieinhalb Stunden lang der Impfstoff von Johnson & Johnson angeboten, bei dem eine einzige Impfung für den vollen Impfschutz reicht. Das Impfteam konnte sich hierbei über eine rege Nachfrage an Impfwilligen erfreuen. Der ausgewählte Standort im schattigen Teil des Einhäuser Schulhofes mit den hier fest installierten Tischen und Bänken stellte sich an diesem heißen Sommertag auch als optimaler Standort dar. / tz

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1