Impfaktion in Einhausen

Einhausen. Am kommenden Samstag, 14. August, haben Impfwillige von 9 bis 12.30 Uhr die Möglichkeit, sich ohne Termin und großen Aufwand an der mobilen Impfstation des Kreises Bergstraße vor der Mehrzweckhalle Einhausen gegen Covid-19 impfen zu lassen. In der eigens dafür aufgebauten, mobilen Sanitätsstation wird der Wirkstoff Janssen des US-Pharmaunternehmens Johnson und Johnson verimpft werden. Es handelt sich um eine Einmalimpfung. „Mit der Aktion sollen vor allem Personen erreicht werden, die nur beschränkt oder keine Möglichkeit haben, das Impfzentrum in Bensheim aufzusuchen“, heißt es in einer Information auf der Homepage der Gemeinde Einhausen. Da keine Priorisierungen mehr bestehen, kann sich jeder Bürger ab 18 Jahren mit dem Vektorimpfstoff gegen das Corona-Virus impfen lassen.

Der Anamnesebogen mit Einwilligungserklärung sowie die Aufklärung zum Vektorimpfstoff können vorab auf der Homepage der Gemeinde Einhausen unter www.einhausen.de heruntergeladen werden. Die Papiere sind ausgefüllt zur Impfung mitzubringen. Blanko-Exemplare werden aber auch vor Ort erhältlich sein. „Der eigene Impfpass sollte nicht vergessen werden“, erinnert die Gemeinde. red