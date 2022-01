In diesem Sommer soll es im Einhäuser Rathaus nicht mehr so heiß hergehen wie in der Vergangenheit. In den Hitzeperioden der letzten Jahre wurde es nach Angaben von Bürgermeister Helmut Glanzner in den Büros mit Temperaturen an die 40 Grad durchaus schon mal mollig warm.

In diesen Tagen wird in dem Verwaltungssitz jedoch eine zentrale Klimaanlage installiert. Rund 100 000 Euro

...