Es herrschte am Dienstagnachmittag schon ein ganz schöner Trubel im Jugendtreff der Gemeinde. Es stellt sich als gar nicht so einfach heraus, mit der aktuellen Leiterin Christine Heiler ungestört ein paar Worte zu wechseln. Die elektronische Dartscheibe will einfach das Ergebnis nicht anzeigen, ein Junge ist trotz vorherigem Waffelbackens hungrig, ein Mädchen möchte etwas vorgelesen bekommen:

...