Im ehemaligen Einhäuser „Tannenhof“ sind neue Feste und Gäste erwünscht

Einhausen. Es kann wieder gefeiert werden, auch in großer Runde und mit zahlreichen Gästen. Neben regulär anstehenden Terminen gibt es in vielen Familien, Firmen und Vereinen zusätzlich noch festliche Anlässe, die wegen der Pandemie bislang nicht gewürdigt werden konnten, es aber verdienen, nachgeholt zu werden. Nach der langen Corona-Pause hat allerdings mancher, der ein Fest ausrichten will, nicht mehr alle Örtlichkeiten im Blick, die sich dafür eignen. Einhäuser erinnern deshalb jetzt an den einstigen „Tannenhof“.

Zugezogenen wird dieser Name vielleicht nichts sagen. Sicher aber ist, dass die frühere Wirtschaft eine gute Adresse für viele Feiern darstellt. Sie liegt nämlich leicht erreichbar in der Ortsmitte und das Haus in der Rheinstraße verfügt unter anderem über eine passend ausgestattete Küche sowie Geschirr und Sitzplätze für mehr als 100 Gäste. „Tannenhof“ allerdings heißt das Gebäude Nummer 8 schon sehr lange nicht mehr. Bekannt ist das frühere Gasthaus seit mehreren Jahrzehnten vielmehr als katholisches Pfarrzentrum.

Pfarrer Klaus Rein sowie weitere Mitglieder des Kirchenverwaltungsrates und des Pfarrgemeinderats St. Michael trafen sich jetzt im Pfarrzentrum, um zu überlegen, wie man die Räumlichkeit wieder mehr als Veranstaltungsort ins Gespräch bringen könnte. Denn eine stärkere Auslastung ist sehr erwünscht. Das hängt nicht zuletzt mit der Fusion der Pfarrgemeinde St. Michael zusammen, die künftig mit der Lorscher Gemeinde St. Nazarius eine Einheit bildet. Bis zum Januar des kommenden Jahres sollen die beiden Pfarreien bekanntlich verschmolzen sein.

„Pfarrzentrum gehört zu uns“

Im Rahmen des „Pastoralen Weges“, den das Bistum Mainz angesichts schrumpfender Mitgliederzahlen und damit verbundenen reduzierten Finanzmitteln vorgegeben hat, kamen allerorts auch die jeweiligen Kirchen-Immobilien und die Kosten dafür auf den Prüfstand. In St. Michael ist klar: Die Einhäuser Katholiken wollen nicht nur ihre Kirche und das Pfarrhaus, sondern auf jeden Fall auch ihr Pfarrzentrum behalten. „Das Pfarrzentrum gehört zu uns“, heißt es bestimmt. Die Kosten müssen aber in der aktuell angespannteren Situation darstellbar sein.

Über die Aufgabe, Ausgaben zu mindern, Einnahmen zu erhöhen, hat man in St. Michael beraten. Ein Ergebnis: Von den drei derzeit vermieteten Wohnungen im Obergeschoss des katholischen Pfarrzentrums – zwei Single- und eine Dreizimmerwohnung – könnten einige vergrößert werden. Das würde dann zu mehr Mieteinnahmen führen. Möglich ist das, weil zum Beispiel Räume, die früher von Krabbelgruppen genutzt wurden, nicht mehr als Treffpunkt für junge Eltern und ihre Kinder gebraucht werden.

Auf die Vermietung der öffentlichen Räume im Pfarrzentrum soll stärker hingewiesen werden. Der Umbau von der einstigen Wirtschaft zum Pfarrzentrum ist damals schließlich sehr gut gelungen, sind sich die Katholiken einig. Gemeindemitglieder hatten sehr viel in Eigenleistung erbracht und das Engagement von Architekt Kurt Wiegand wird noch heute in höchsten Tönen gelobt. Als Mitglied im Kirchenverwaltungsrat hatte dieser sein berufliches Wissen und Können komplett ehrenamtlich zur Verfügung gestellt, unterstreicht Pfarrer Rein.

Das Haus ist, von ein paar Schönheitsreparaturen abgesehen, gut in Schuss. Oben kann eine Terrasse genutzt werden, über eine Rampe ist der Eingang auch mit Rollstuhl oder Kinderwagen bequem erreichbar. Ein Behinderten-WC allerdings ist erst noch in Planung. Herd und Spülmaschine stehen ebenso wie ein Kellerbereich zur Verfügung und in den Küchenschränken finden sich stapelweise Geschirr und einheitliches Besteck, sortiert. Die Ordnung ist Kirchenverwaltungsratsmitglied Roswitha Grieser zu verdanken.

Der Einhäuser Liederkranz nutzt das Pfarrzentrum regelmäßig für die Singstunden, der Frauenbund und die Senioren sind ebenso wie die Pfadfinder gern im Haus. Auch eine stimmungsvolle türkische Hochzeit gab es in der Rheinstraße Nummer 8 bereits. Das Pfarrzentrum ist offen für viele Interessierte. Klassischerweise bieten sich die Räume für Tauf-, Geburtstags- und andere Familienfeiern an.

Viele Menschen seien nach Corona aber noch zögerlich, hat man in St. Michael beobachtet. Die Katholiken hoffen, dass es nicht dabei bleibt und das Pfarrzentrum wieder gut gebucht wird. Mehr als fünf Fremdvermietungen sollten es auf jeden Fall sein. „Tausend Euro reichen nicht“, rechnen sie angesichts eines Tagespreises von rund 200 Euro und möglichen Staffelungen vor. „Da muss schon was gehen“, sagt Pfarrer Rein. „Es muss mehr gefeiert werden“, ergänzt die Runde.