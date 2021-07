Ideen für buntere Schränke

Einhausen. Bei der am Montag, 2. August, beginnenden dritten Runde der Ferien-Aktions-Wochen ist noch einmal Kreativität gefragt. „Unsere Bücherschränke sollen bunter werden“, lautet die Aufgabe für die Einhäuser Kinder. Gemeint sind die beiden zu öffentlichen Bücherschränken umfunktionierten ehemaligen Telefonzellen am Hallenbadspielplatz und an der Großen Teilung. Allerdings soll jetzt niemand mit Lackeimer und Farbdosen anrücken und sich gleich vor Ort ans Werk machen. Vielmehr werden die Teilnehmer dazu aufgerufen, bis zum Ende der Ferien Entwürfe für eine Bemalung auf Papier anzufertigen und ans Rathaus zu senden. Wichtig ist bei den Ideen, dass nicht alle Scheiben vollständig bedeckt sind, so dass man noch ins Innere schauen kann. kel

