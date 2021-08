Hochdeutsch als Fremdsprache

Einhausen. Waltraud Herbert, eine der Helferinnen beim Plauderstündchen der evangelischen Kirchengemeinde von Einhausen, begrüßte im Gemeindehaus über 25 Seniorinnen und Senioren. Sie freute sich, dass so viele Menschen nach der langen Corona-Pause wieder zu Kaffee und Kuchen zusammengekommen waren. Die Damen und Herren machten dem Namen „Plauder“ alle Ehre und plauderten munter drauf los, wohl auch, weil sie sich lange nicht gesehen hatten. Herbert kündigte als besonderen Gast Helene Bickelhaupt an, ein „echtes Orewäller Mädche“.

Mundart ist Heimat

Bickelhaupt erzählte „Geschichten von Broanne (Brandau) bis Reigels“ (Reichlsheim). Das verwundert kaum, da sie aus Fränkisch-Krumbach, einem Ortsteil von Reichelsheim, kommt und die Mundart ihr schon in die Wiege gelegt worden war. „Die erste Fremdsprache war für mich hochdeutsch in der Schule“, versicherte sie in einem Vorgespräch. Auf ihre Aussage „Ich bin e waschechte Orewällerin“, tönte es aus dem Publikum „Ich aach“.

„Mundart ist Heimat pur“, lautete ihr Motto: „Mundart is Lääwe“. Begonnen hatte Helene Bickelhaupt vor zehn Jahren als Helferin beim Seniorennachmittag ihres Gesangvereins. Dabei und auch bei der Weihnachtsfeier hatte sie Gedichte im Odenwälder Dialekt vorgetragen. Ihre Bekannten hätten sie animiert, das auch bei anderen Gelegenheiten zu machen. So ging sie im Laufe der Jahre zu unterschiedlichen Seniorennachmittagen, auch zu Landfrauenvereinen und sie zeichnete sich aus als Büttenrednerin. Sie wurde auch Mitglied bei den „Mundartfreunden Südhessen“. Die Spenden und den Erlös ihrer Auftritte gab sie für einen Verein, der sich um krebskranke Kinder kümmert.

Von Hämmern und Hemme

Inzwischen hat Bickelhaupt ein umfangreiches Repertoire mit Gedichten und Geschichten aus dem Odenwald und über die Odenwälder und ihren Dialekt gesammelt. Nach 17 Monaten Auftrittsbeschränkungen wegen Corona war es in Einhausen wieder möglich, Geschichten zu erzählen. „Das ist die weiteste Strecke für mich“, sagte sie. Eine Erzählung sprach „vun em Moann aus de Gejend vun Hannoveran“. Der hatte sich „im Ostertal e Wochenendheisje gekaaft“. In einem Geschäft suchte er nach einem Hammer. Da fragte die Aushilfe im Lager nach „Schorsch, hämmer Hämmer do“? Die Antwort: „Freilich hämmer Hämmer do.“

In einem weiteren Laden wollte er ein Arbeitshemd kaufen. Wieder die Frage ins Lager, „Filipp hämmer Hemme do?“ Die Antwort: „freilisch hämmer Hemme do.“ Der leicht schockierte Kunde schüttelte auf dem Heimweg den Kopf. Ein Odenwälder fragte ihn, „Bischt du kroank, du schittelst immer mit doim Kopp?“ „Krank bin ich nicht, aber sie haben hierzulande eine seltsame Sprache“. Kam die Antwort: „Hämmer“. Das Lachen des Publikums und der Beifall waren der Rednerin ein Dankeschön.

Es galt auch für das Gedicht von der „Verstaatlichung vun em Gaaßbock“. De Schorsch, der hot en Bock im Stall, der deckt die gonze Gaaße all, die in dem Ort geholte wern un des, des dud er gut un gern“. Weil der Schorsch aber seine Schulden nicht bezahlt hatte, kam der „Kuckucksgläwer vum Gericht“. „Do häb isch en Gerichtsbeschluß, daß ich den Gaaßbock pfände muß“. Weil der Bock dann nicht mehr decken will, rief eine Frau: „Do sieht mers wirrer, kaum is er ouwgestellt beim Staat, schon is er aach des Schaffe laad“.

Es gab humorvolle Sprüche von einer „olden Kaffeemiehl“ und solche aus dem Schulbereich. Dabei ging es um Wörter mit „X“ wie „Stiwwelwix“ oder „Xsangverein“. „Versteht er mich allminanner“? kam die Frage der lebendig vortragenden Erzählerin.

Nächstes Treffen im September

Sie widersprach dem Gerücht, dass die „Orewäller ungehobelt“ sind und man sie deshalb verspotte. „Orewällerisch is, wu sich de Fuchs un de Hoas gute Nacht saache“ war ihr Fazit. Nächste Veranstaltung des Plauderstündchens ist am 14. September „eine Fahrt ins Blaue“. ml

