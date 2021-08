Hobbykünstler in Einhausen pausieren ein weiteres Jahr

Einhausen. Auch in diesem Jahr wird es in Einhausen keinen Hobbykünstlermarkt geben. Das hat jetzt das aus Inge Goisser, Maria Keil, Katja Hassenfratz und Anna Hassenfratz bestehende Organisationsteam mit Blick auf die Corona-Pandemie beschlossen. Eigentlich war die beliebte Veranstaltung für den 13. und 14. November geplant. Doch der traditionelle Termin im Herbst schien den Verantwortlichen angesichts der Gefahr steigender Inzidenzwerte in der kalten Jahreszeit als zu unsicher. Und so sagte man jetzt lieber rechtzeitig ab, als am Ende kurzfristig die Reißleine ziehen zu müssen.

Dabei war das Interesse der Aussteller erneut groß. 55 Anmeldungen seien bis dato schon eingegangen, sagt Inge Goisser – erneut mehr als es Standplätze im Bürgerhaus gegeben hätte. „Die Enttäuschung ist bei dem einen oder anderen Hobbykünstler schon groß“, sagt die Organisatorin. Viele hätten sich sehr gefreut, wenn die Veranstaltung in diesem Jahr hätte stattfinden können. Die Interessenten, denen man jetzt absagen musste, seien jedoch schon für das Jahr 2022 registriert – in der Hoffnung, dass dann nach zwei Jahren Pause endlich wieder ein Hobbykünstlermarkt stattfinden kann. Dafür können sich Teilnehmer bereits jetzt über die Homepage www.hobbykuenstler-einhausen.org melden.

Ob die große Ausstellung dann an ihrem traditionellen Standortausgerichtet wird, kann Inge Goisser jetzt noch nicht sagen. Das Bürgerhaus soll bekanntlich saniert und umgebaut werden. Alternativ hat man beim Orga-Team in Absprache mit der Gemeinde die Mehrzweckhalle als Veranstaltungsraum im Blick.

Vorerst bleibt nur die Erinnerung an die vielen großen und kleinen künstlerisch gefertigten Artikel aus Holz, Metall, Glas, Papier oder Wolle, die beim Hobbykünstlermarkt angeboten wurden. Sollten Interessenten ganz bestimmte Artikel suchen, bietet das Organisationsteam an, sich an Inge Goisser (Telefon 06251/55493) zu wenden, die einen Kontakt zu dem jeweiligen Künstler ermöglichen kann. kel/ par

