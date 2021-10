Hinweistafel zum Schicksal der Familie Lösermann nach Vorliegen der Ergebnisse

Zeitlich verschieben wird sich durch die veränderten Planungen zur Aufarbeitung der NS-Zeit in Einhausen voraussichtlich auch die Erstellung einer Hinweistafel am Lösermann-Weg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürgermeister Helmut Glanzner bekräftigte jedoch in seiner Antwort auf eine Anfrage des SPD, dass eine entsprechende Tafel weiterhin vorgesehen sei. „Mit der Erstellung solle allerdings bis zum Abschluss der historischen Untersuchung gewartet werden. „Für eine Hinweistafel zu solch einem sensiblen Thema sollten alle Informationen gesichert und belegt sein. Dies ist aktuell nicht der Fall“, sagte Glanzner. Falsche Informationen auf solch einer wichtigen Tafel wären seiner Einschätzung nach „fatal für die Gemeinde und könnten eventuell sogar rechtliche Schritte nach sich ziehen“. Da die Aufarbeitung der NS-Zeit bis Ende 2023/Anfang 2024 fertiggestellt sein soll, rechne man für diesen Zeitraum auch mit der Aufstellung der Hinweistafel.

Historische Aufnahme des Hauses Lösermann in Einhausen. Die jüdische Familie wurde im November 1938 vertrieben. © Verein für Heimatgeschichte

Im Rahmen der jährlichen Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht wurde am 9. November 2019 das Teilstück des Weschnitzdamms westlich der Ludwigstraße in Lösermann-Weg umbenannt. Erinnert wird damit an die jüdischen Familie Lösermann, die in der Nacht vom 10. auf den 11. November 1938 von Mitbürgern gewalttätig angegriffen und vertrieben wurde. Ihr Haus in der Ludwigstraße direkt neben der Weschnitzbrücke wurde angezündet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die gewalttätige Vertreibung der Familie Lösermann in der Gemeinde lange Zeit verschwiegen. 1987 wurde am Rathaus eine Gedenktafel aufgestellt. Seitdem erinnern Grüne und Sozialdemokraten – später auch die Kirchen und offiziell die Gemeinde – jeweils am Jahrestag der Reichspogromnacht auch an den in Einhausen geschehenen Angriff auf jüdische Mitbürger. kel