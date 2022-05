Hilfe für Senioren in Einhausen bei Smartphone-Fragen

Einhausen. Nach längerer pandemie-bedingter Pause bietet das Caritaszentrum ab Mai wieder die Smartphone-Sprechstunde an. Senioren bekommen dabei individuell Hilfe von Jugendlichen bei Fragen und Problemen mit ihrem Smartphone oder Tablet-Computer. Jeden Donnerstag in der Zeit von 16 Uhr bis 17.30 Uhr öffnet das Caritaszentrum dafür seine Türen. Eine Voranmeldung ist nicht mehr nötig. Allerdings gilt in der Begegnungsstätte die 3G-Regelung, d.h. Besucher müssen geimpft oder genesen sein oder einen tagesaktuellen negativen Test vorlegen. Außerdem soll während der Beratung eine FFP2-Maske getragen werden. Infos bei der „Anlaufstelle Älter werden“ unter Telefon 06251/8480912. red

