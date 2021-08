Einhausen. Der SPD-Ortsverein lädt am kommenden Mittwoch, 25. August, um 20 Uhr zu seiner Jahreshauptversammlung ins Bürgerhaus ein. Turnusgemäß stehen in diesem Jahr Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Als Gast wird der Bergsträßer SPD-Bundestagskandidat Sven Wingerter anwesend sein. Am Sonntag. 29. August, werden die Einhäuser Jusos wieder die „Gelben Füße“ zur Markierung des Schulleitwegs auf die Bürgersteige aufmalen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1