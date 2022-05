Hans Glanzner ist seit 70 Jahren bei der Einhäuser Feuerwehr

Einhausen. Zum ersten großen Ehrungsabend seit Beginn der Pandemie hatte jetzt die Freiwillige Feuerwehr einladen können. Entsprechend viele Feuerwehrmusiker sowie Angehörige der Bereitschaft und der Alters- und Ehrenabteilung konnten daher ausgezeichnet werden. Außerdem standen zahlreiche Beförderungen, Übernahmen und Verabschiedungen an.

Gemeindebrandinspektor und Vereinsvorsitzender Christoph Röll freute sich, dass es nach den weitgehenden Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen nach zwei Jahren Pause auch für die Feuerwehr wieder die Möglichkeit gibt, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren – so etwa beim – allerdings noch abgespeckten – Schlachtfest am 1. Mai.

2 Bilder Hans Glanzner gehört seit 70 Jahren der Einhäuser Feuerwehr an. © WEINBACH

Besonders geehrt wurde der fast 90-jährige Hans Glanzner. Er ist seit 70 Jahren Mitglied der Feuerwehr und im Feuerwehrverein. Sein Enkel Martin Glanzner versicherte, dass die Musik das Familienleben der Familie geprägt habe. Hans Glanzner ist seit 64 Jahren Musiker, und spielte 46 Jahre bei der einstigen „Kapelle Edelweiß“. Er habe die Liebe zur Musik an seinen Nachwuchs weitergegeben.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft gab es Ehrenzeichen in Gold am Bande für Gerhard Gärtner, Willi Krüger und Roland Hartnagel. Erwin Rau wurde für 50 Jahre Zugehörigkeit mit dem Ehrenzeichen in Gold des Bezirksfeuerwehrverbands Hessen-Darmstadt ausgezeichnet. Allen Vieren überreichte Christoph Röll zusätzlich die Ehrentafel in Holz der Einhäuser Feuerwehr. Sie hätten in ihren Funktionen viel für die Feuerwehr geleistet und ihr Wissen an die Nachwuchskräfte weitergegeben.

Röll und Krüger Ehrenmitglieder

Gemeindebrandinspektor Christoph Röll selbst und sein Stellvertreter Wilhelm Krüger erhielten Urkunden für 40 Jahre Dienstzugehörigkeit und wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Martin Glanzner bezeichnete Wilhelm Krüger als laufendes Feuerwehrlexikon. Christoph Röll sei der Vater der Feuerwehr und ein sagenhafter Redenschreiber. Beide Geehrten hätten so viele Dinge geleistet, dass diese kaum zu benennen seien, versicherte Christian Heß. Ausgezeichnet für 40 Jahre im aktiven Dienst und im Verein wurde zudem Hans Schumacher.

Eine große gerahmte Urkunde erhielten Roland Thoma (Experte für Technik) und Eckhard Pastrik (Hausmeister), dazu gab’s das Ehrenzeichen des Bezirksfeuerwehrverbands für 40 Jahre aktiven Dienst und die Ernennung zum Ehrenmitglied. Für 25 Jahr Dienst und Vereinszugehörigkeit erhielten der ehemaligen Jugendfeuerwehrwart Alexander Hick, Jan Lüders und Andreas Mizera jeweils eine gerahmte Urkunde.

Kreisstabführer Roland Ritter und Andreas Schumacher, Leiter der Abteilung Musik, zeichneten langjährige und verdiente Musiker in den Reihen der Einhäuser Feuerwehr aus. Für 50 Jahre aktiven Einsatz an Schlagzeug, Trommel und Tuba erhielt Holger Gutschalk das Ehrenzeichen für Feuerwehrmusiker in Gold als Sonderstufe (mit Lorbeerkranz). Das Ehrenzeichen in Gold für hessische Feuerwehrmusiker erhielt Barbara Rippert. Sie spielt seit 40 Jahren Trompete und ist seit 40 Jahren Mitglied im Feuerwehrverein. Dafür wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt. Für 30 Jahre Musik wurden Martina Hillenbrand, Jörg Halkenhäuser und Rainer Seibel mit der Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusiker ausgezeichnet.

Die Saxofonistinnen Bianca Gutschalk und Silvia Röll erhielten für 15 Jahre Musik jeweils das Ehrenzeichen der hessischen Feuerwehr in Bronze. Alle bekamen auch eine Urkunde.

Vier Beförderungen

Befördert wurden Patrick Fleer (Hauptfeuerwehrmann), Martin Glanzner (Oberlöschmeister), Jürgen Neubecker (Hauptlöschmeister) und Christian Heß (Hauptlöschmeister). Für ihn, der bei der Berufsfeuerwehr Mannheim aktiv und in Einhausen zweiter stellvertretender Gemeindebrandinspektor ist, war es eine Überraschung.

Mit Handschlag von Christoph Röll wurde zudem Benjamin Ohl in die Einsatzabteilung übernommen.

Eine Anerkennungsprämie von 250 Euro für zehn Jahre Einsatzdienst erhielten Sabrina Kern und Frank Stürmer, 400 Euro für 40 Jahre gab es für Jürgen Neubecker und Sven Lautenschläger, 600 Euro erhielt Thomas Schumacher (30 Jahre) und 1000 Euro erhielten jeweils Joachim Grüner und Hubert Hahn (jeweils 40 Jahre).

Christoph Röll verabschiedete mit viel Lob aus dem Vorstand und Feuerwehrausschuss Jan Lüders, Günter Schmitt und Klaus Schumacher. Alle Geehrten, Beförderten und Ernannten erhielten von den sachkundigen Anwesenden teils heftigen Applaus als Dankeschön.