Von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. August, verwandelt sich der Parkplatz zwischen Einhäuser Rathaus und Hallenbad wieder in ein Festivalgelände für das Sommer-Open-Air. Schon am morgigen Donnerstag, 18. August, beginnen die Aufbauarbeiten. Der Hallenbadvorplatz wird daher vom 18. bis 22. August für den Verkehr gesperrt. Die Gemeinde bittet Autofahrer in einer Pressemitteilung darum, zum

...