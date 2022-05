Einhausen. Kürzer geschlossen werden als zunächst befürchtet musste in dieser Woche das Hallenbad. Eine Stromschwankung habe a zu einem technischen Defekt geführt, sagte Bürgermeister Helmut Glanzner gestern auf Nachfrage. Am Donnerstag kündigte die Gemeinde zunächst an, dass das Bad „bis auf weiteres“ geschlossen werden müsse. Am Freitagmorgen war der Fehler jedoch bereits wieder behoben. kel

