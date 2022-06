Gute Stimmung beim Heckenfest in Einhausen

Einhausen. Heiße Temperaturen, heiße Rhythmen und ein heißer Grill: Schweißtreibender konnte es beim Heckenfest am Wochenende in Einhausen wohl nicht zugehen. Zur „Biergartenparty“ des Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr gab es Sonne satt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hilfe beim Freibier-Verteilen



Wer das Heckenfest unter den Platanen am Samstag rechtzeitig besuchte, der fand noch einen gemütlichen Sitzplatz und durfte sich über Freibier freuen. Politiker halfen bei der Verteilung der begehrten Erfrischung nach dem Fassbieranstich, vorgenommen durch Bürgermeister Helmut Glanzner. Es halfen Bundestagsabgeordneter Michael Meister, Landtagsabgeordnete Birgit Heitland, Musikcorps-Vorsitzender Andreas Schumacher und Bürgermeister Helmut Glanzner. ami

Unter dem heimeligen Dach der ausladenden Platanen ließ es sich am Rathausvorplatz in Einhausen gemütlich sitzen, um dem Motto „Esse, Trinke, Babble“ ausgiebig nachzukommen. Ausgelassen feierten viele gut gelaunte Gäste am Samstag bis nach Mitternacht.

Zum Fassbieranstich brachte es Bürgermeister Helmut Glanzner zum wiederholten Male mit einem einzigen Schlag auf den Punkt. In Nullkommanix floss der Gerstensaft, die Gläser waren schnell gefüllt und das Freibier fand jede Menge Abnehmer. Unterstützung hatte er dabei vom Bundestagsabgeordneten Michael Meister und der Landtagsabgeordneten Birgit Heitland, die dabei halfen, das Freibier unter den Gästen zu verteilen.

Alarm und Einsatz vor dem Fest

Noch bevor das Heckenfest so richtig Fahrt aufnahm, wurde die Alarmierungskette der Feuerwehr ausgelöst. Die anwesenden Brandschützer stürmten zu ihren Fahrzeugen, um einen Grasflächenbrand an der A 67 zu löschen. Glücklicherweise waren alle bald zurück, um zu feiern oder zu helfen.

Auch der Stammtisch „Arbeitsgruppe Heckenfest“ durfte beim „Bierdischgebäbbel“ nicht fehlen. Die Gruppe trifft sich alljährlich in großer Runde beim Fest des Einhäuser Musikcorps – und das seit 1977.

Bunte Lichterketten ließen den Ortsmittelpunkt in passendem Ambiente erstrahlen. Durch kleinere Modifikationen schafften es die Mitglieder des Feuerwehrorchesters, einige Sitzgarnituren mehr aufzubauen. Diese waren im Laufe des Abends schnell belegt.

Grillspezialitäten und Wurstsalat

Die Thekenmannschaft an den Getränkeausgaben hatte alle Hände voll zu tun, und am Grill wurde ordentlich eingeheizt. Es gab saftige Steaks und knackige Würste vom Rost. Wer lieber etwas Kühleres haben wollte, konnte sich mit Wurstsalat satt essen. Die Helfer in den Ständen versorgten die Gäste zudem mit Spirituosen, regionalen Weinen und französischem Sekt. Auch Daniel Degen zog traditionell mit seinem Bauchladen durch die Reihen der Besucher und bewirtete die Gäste mit kleinen Köstlichkeiten direkt am Tisch.

Mit fetziger Musik vom Feinsten glänzten Jean Diehl, Reinhold „Holdi“ Wahlig, Joachim Krutsch und die beiden Sängerinnen Joélle Reiboldt und Sophie Rummer in der Formation „Pink Panthers“. Die Band verstand es souverän, mit rockigen Oldies und modernen Popnummern dem Publikum einzuheizen und alle in gute Stimmung zu versetzen.

Vor der Bühne wurde getanzt und die Begeisterung beim Publikum über das breitgefächerte Repertoire der Band war groß.

Auch am Sonntag wurden die Gäste mit üppigen Sonnenstrahlen verwöhnt. Zudem warteten zahlreiche attraktive Tombolapreise auf ihre Gewinner (über die Gewinner wird noch berichtet). ami