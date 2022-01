„Ich gehe davon aus, dass wir dem Haushalt zustimmen werden“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzende Hanna Blumenschein. Die Einhäuser Grünen hatten sich am Donnerstag zu ihrer Etatberatung mit Bürgermeister Helmut Glanzner getroffen. Abschließend bewerten will man die gewonnenen Erkenntnisse allerdings erst beim nächsten Fraktionstreffen in zwei Wochen.

Ein Ja zum Etat ist bei den Grünen

...