„Wir begrüßen ausdrücklich ein erweitertes Angebot der Zero-Praxen in Einhausen – nur eben nicht an dieser Stelle“, sagt Hanna Blumenschein. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende hatte sich im Nachgang zur vergangenen Sitzung der Gemeindevertretung mit den Fraktionsmitgliedern Sven Lautenschläger und Simone Sartorius-Neef zu einem Pressegespräch in der Ortsmitte getroffen.

Wie berichtet plant

...