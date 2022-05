Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kirchengemeinden - 25 Besucher nutzten die Gelegenheit zum Gedankenaustausch in gemütlicher Runde im Pfarrzentrum St. Michael / Nächster Termin am 10. Mai im evangelischen Gemeindehaus Großes Interesse am Seniorennachmittag in Einhausen

Nach einer längeren Corona-Pause kamen die älteren Menschen erstmals wieder zum „Ökumenischen Seniorentreffen“ im Pfarrzentrum St. Michael zusammen. © WEINBACH