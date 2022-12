Gregorianische Gesänge und Volkslieder

Herbst und Winter bergen traditionell eine Menge an kulturellen Perlen und Veranstaltungen. Das betrifft auch Einhausen, wo Anima zum Advent in der Evangelischen Kirche gastierte. Das Vokalensemble wurde 1992 in St. Petersburg gegründet und bot an diesem Abend in Einhausen Hochkarätiges fürs Publikum. Die Kirche war sehr gut besucht und die Sänger bekamen nach ihren Darbietungen von den Gästen

...