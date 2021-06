Grabschmuck-Diebin wurde überführt

Lorsch/Einhausen. Eine 38 Jahre alte Frau aus Bensheim wurde von der Polizei jetzt als Grabschmuck-Diebin überführt. Gerade noch rechtzeitig konnten die Ermittler Ende Mai bei einem Schrott- und Metallverwerter einige Grabbeigaben, die von der Frau verkauft wurden, in amtlicher Verwahrung nehmen.

Bei den sichergestellten Stücken handelt es sich unter anderem um Urnenstelen, Grabschalen und Leuchten. Bislang konnten die Beamten noch nicht bei allen gefundenen Gegenständen herausfinden, wo diese gestohlen wurden.

Nach bisherigen Ermittlungen war die Tatverdächtige, die zumeist bei ihrem Partner in Lorsch wohnt, zwischen Februar und Juni 2021 auf dem Lorscher Friedhof auf Diebestour. In einem der Polizei bekannten Fall suchte sie auch Grabstätten in Einhausen auf.

Um die erbeuteten Grabbeigaben abtransportieren zu können, nutzte die Frau ein Fahrrad mit Anhänger. Anwohner hatten sie dabei nicht nur beobachtet, sondern auch fotografiert. Mit diesen entscheidenden Hinweisen wurde die 38-Jährige letztlich von der Polizei überführt.

Bislang liegen den Ermittlern in Heppenheim elf Anzeigen mit einer Gesamtschadenshöhe von über 3000 Euro vor. Die für den Fall zuständigen Beamten gehen jedoch davon aus, dass weitere Taten noch nicht angezeigt wurden.

Besitzer der Fundstücke gesucht

Wer in Lorsch, Einhausen oder im näheren Umkreis selbst von einem Grabschmuck-Diebstahl betroffen ist und diesen noch nicht angezeigt hat, wird gebeten, sich in Heppenheim beim Kommissariat 41 zu melden. Außerdem werden die rechtmäßigen Besitzer der sichergestellten Fundstücke gesucht. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu erreichen. red

