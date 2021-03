Einhausen. Ab Palmsonntag, 28. März, soll es in der Evangelischen Kirche Einhausen wieder Präsenzgottesdienste geben. Das hat der Kirchenvorstand nach Angaben von Pfarrerin Katrin Hildenbrand am Mittwochabend beschlossen. Allerdings lässt man sich angesichts der weiter unklaren Lage ein Hintertürchen offen. Sollten sich die Infektionszahlen verschlechtern, kann die Entscheidung auch wieder gekippt werden. Die an Palmsonntag üblicherweise begangene Jubelkonfirmation werde in diesem Jahr aber natürlich nicht stattfinden, so Katrin Hildenbrand.

Da die Evangelische Kirchengemeinde Schwanheim schon derzeit wieder Präsenzgottesdienste feiert, würden aktuell keine Online-Andachten veröffentlicht. Es soll aber an den Sonntagen einen kurzen geistlichen Impuls von Pfarrerin Hildenbrand geben. Zu finden ist er auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde, der über die Homepage der Kirchengemeinde oder auch über das Suchfeld der Videoplattform Youtube erreichbar ist. Für die Kar- und Ostertage will die Kirchengemeinde ebenfalls einige Angebote entwickeln. Katrin Hildenbrand kündigt dazu genauere Informationen für die kommende Woche an.

Ab dem 28. März soll es in der Evangelischen Kirche Einhausen wieder Präsenzgottesdienste geben. © Kel

Veranstaltungen der Gemeinde müssen hingegen weiterhin ausfallen. Betroffen sind die musikalischen Angebote sowie alle Gruppentreffen, etwa das Plauderstündchen oder der Seniorennachmittag. Dies gilt nach Angaben der Kirchengemeinde zunächst bis Ende April. Bei seiner kommenden Sitzung im April will der Kirchenvorstand hierüber erneut beraten und im Blick auf die aktuelle Corona-Situation sowie den Fortschritt beim Impfen weiter entscheiden. kel/red