Gottesdienst und Requiem

Einhausen. Die Katholische Pfarrgemeinde St. Michael lädt an Allerheiligen, Montag, 1. November, um 19 Uhr in der Kirche zu einem ein festlichen Gottesdienst ein. An Allerseelen, Dienstag, 2. November, gedenkt die Pfarrei um 19 Uhr im Requiem aller Verstorbenen, besonders all derer, die im Zeitraum 1. November 2020 bis 31. Oktober 2021 verstorben und kirchlich beerdigt worden sind. Den Gottesdienst gestaltet der Taizé-Chor mit. Für diesen Gottesdienst wird in der Pfarrkirche eine Mauer aus Backsteinen aufgebaut, in deren Lücken die Bilder der Verstorbenen dieser Zeit stehen.

Gräbersegnung am 7. November

Die Gräbersegnung auf dem Friedhof Süd wird am Sonntag, 7. November, um 15 Uhr gefeiert. Der Wortgottesdienst in der Trauerhalle kann auch außerhalb der Halle über die Lautsprecheranlage übertragen werden. Liedtexte werden bereitgestellt. red