Einhausen. Die evangelische Kirchengemeinde lädt morgen (26.) zu einem Gottesdienst im evangelischen Gemeindehaus in der Almenstraße mit Prädikantin Christiane Sillus ein. Er beginnt um 10 Uhr. Im Anschluss wird die neue Kindertagesstätte eingeweiht.

In der Zeit von 11 bis 15 Uhr können sich Interessierte beim Tag der offenen Tür in der Kita in der Martin-Luther-Straße umsehen. Der Regelbetrieb in dem Neubau mit viel Spielfläche startete Anfang Juni.