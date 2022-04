Am morgigen Sonntag, 10. April, um 10 Uhr lädt die katholische Gemeinde St. Michael zum traditionellen Palmsonntags-Gottesdienst ein. Eine richtige Prozession wie in früheren Zeiten wird es nicht geben, wohl aber einige Aktionen. So werden aus Buchsbaum gebundene Palmbuschen geweiht und am Eingang der Kirche an die Gläubigen ausgegeben.

Schon nach dem Gottesdienst am heutigen Sonntag,

...