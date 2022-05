Gottesdienst für Demenz-Kranke in Einhausen

Einhausen. Speziell auf die Bedürfnisse von an Demenz erkrankten Menschen ist der Gottesdienst in der evangelischen Kirche am morgigen Sonntag, 1. Mai, ab 10 ausgerichtet. Pfarrer Gerhard Hechler wird den Gottesdienst mit bekannten Texten, Liedern und Bildern gestalten, so dass Betroffene Wiederkennungseffekte erleben können. Im Anschluss an die vereinfachte Liturgie wird das Abendmahl in traditioneller Form gefeiert – auch das zum Wiedererkennen.

Anlass ist die seit vielen Jahren ökumenisch verantwortete „Woche für das Leben“, die vom 30. April bis zum 7. Mai unter dem Titel „Mittendrin – Leben mit Demenz“ organisiert wird. Damit beteiligen sich die beiden Kirchen an der„Nationalen Demenzstrategie“ der Bundesregierung und setzen sich ihrerseits dafür ein, Menschen mit Demenz mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, Angehörige zu unterstützen und die allgemeinen sozialen Rahmenbedingungen zu verbessern. Auch die erlebte „Gemeinschaft im Glauben“ stelle für Betroffene und Beteiligte eine große Kraftquelle dar. red

