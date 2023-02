Gottesdienst fällt morgen aus

Einhausen. Die Predigtreihe in Einhausen, Schwanheim, und Lorsch „Ich sing dir mein Lied“ wird durch die kurzfristige Erkrankung eines Predigers unterbrochen. Das teilte Pfarrerin Beatrice Northe gestern mit. Morgen (5.) wird daher nicht wie geplant der Gottesdienst in der evangelischen Kirche Einhausen gefeiert. Die Kirchengemeinde bittet, an den Gottesdiensten in Schwanheim (10.15 Uhr im dortigen Gemeindehaus) oder um 10 Uhr in Lorsch teilzunehmen. Kurzfristig sei es nicht möglich gewesen, einen anderen Prediger zu aktivieren. red

