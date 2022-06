Ortsmitte Einhausen, 37 Grad Hitze, wer nicht muss, trägt sicher keine Handschuhe. Das Grillteam beim Heckenfest zeitweise schon.

Der Einsatz an den heißen Grillkohlen am Sonntag verlangte Patrick und Luca Hillenbrand sowie Günter Schmitt schon einiges ab. Aber auch alle anderen Helfer des Musikcorps der Feuerwehr hätten zwischendurch sicher gerne ihre Füße in der nahegelegenen

...