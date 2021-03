  Getöteter Mann in Flüchtlingswohnung - 25-Jähriger in Haft

Einhausen. Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes i Einhausen hat ein Haftrichter einen 25 Jahre alten Mitbewohner unter Mordverdacht in Untersuchungshaft genommen. Er wurde eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Mann hatte am Freitagmorgen die Rettungskräfte selbst angerufen. Diese fanden in einer von Flüchtlingen bewohnten Wohnung die Leiche des noch nicht identifizierten Opfers. Die Klärung der Identität dauerte laut Polizei heute noch an. Nähere Angaben zu Motiv und weiteren Tatumständen wollte die Polizei zunächst nicht machen.



