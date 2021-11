Zu einer Hilfsaktion für Bedürftige in der Ostukraine ruft die Einhäuserin Jutta Glanzner auch in diesem Jahr wieder auf. „Stoppt den Hunger“ – unter diesem Leitwort steht im Jahr 2021 die Weihnachtspaketaktion des Samariterdienstes.

Die Paketaktion beginnt an diesem Wochenende (5.) und endet am 10. Dezember. „Corona hat die Not der Menschen in der Ostukraine und in allen

...